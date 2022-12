Fábio Faria é exonerado do Ministério das Comunicações

decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. De acordo com o documento, o pedido partiu do próprio Faria.

Ao Broadcast Político, o agora ex-ministro afirmou que deixou o posto para assumir seu mandato de deputado na Câmara dos Deputados antes de uma viagem familiar. “Vou viajar amanhã para Orlando [Estados Unidos] com a família e tenho que assumir a Câmara antes de ir. Não poderia assumir o mandato fora do Brasil”, disse o ex-ministro, acrescentando se tratar de uma questão regimental.

A volta de Faria à Câmara dos Deputados acontece no dia em que a Casa vota, em segundo turno, a PEC da transição. A medida é defendida pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas esbarra na resistência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que foi apoiador de primeira hora do governo Bolsonaro e agora negocia cargos na gestão petista.

Fábio Faria estava no comando do Ministério das Comunicações desde junho de 2020, após Bolsonaro decidir recriar a pasta, que até então era vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. No período em que esteve à frente do ministério, Fábio liderou a implantação da tecnologia 5G no Brasil.