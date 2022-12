Estudantes da rede estadual recebem diploma de participação em curso da Escola de Contas Públicas

Os estudantes da rede estadual de educação receberam, na segunda-feira (12/12), o diploma de participação no curso Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional – EaD, realizado em parceria com o Tribunal Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP). A capacitação foi ofertada para 230 estudantes de sete escolas públicas da capital.

A parceria entre o TCE e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto rende boas oportunidades aos jovens, que aprendem sobre conceitos de administração, técnicas de estudos, uso da internet como ferramenta de conhecimento, consciência financeira e competências para a empregabilidade.

Para a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, a colaboração é um instrumento de cidadania para os estudantes. “A parceria se tornou uma importante ferramenta do ensino. Esperamos poder, já em 2023, dar continuidade com ainda mais projetos sendo implementados”, frisou.

Além da certificação, o evento marcou o encerramento do ano letivo e a comemoração dos 13 anos da Escola de Contas Públicas (ECP).

O presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, agradeceu os presentes e a todas as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da Escola de Contas.

“É preciso fazer um agradecimento especial por todo o empenho das pessoas que fazem parte da Escola de Contas e que, por esse empenho, permitiram que a nossa escola neste ano tivesse uma intensa agenda de atividades”, disse.

Durante o ano letivo, a ECP implementou e coordenou 110 atividades pedagógicas, entre cursos, oficinas, seminários, congressos, entre outros. Ao todo, 5.522 certificações foram emitidas após conclusões de atividades pedagógicas para cursistas.

