Estudantes da rede estadual do Amazonas conquistam prêmio em projeto do Ministério da Educação

A Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas conquistou o primeiro lugar em duas categorias do Desafio Soutec, do Ministério da Educação (MEC). Os alunos Igor Gabriel Nogueira, do Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Áurea Braga, e Ana Rebeca Costa, da Escola Estadual (EE) Liberalina Weill, estiveram em Brasília, na última semana, para receber os certificados de 1º lugar nas categorias “Estratégias para estimular o uso do aplicativo Soutec” e “Soluções tecnológicas inovadoras para ajudar os jovens na escolha profissional”.

O concurso, promovido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC, avalia as propostas dos estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental, e da 1ª série do Ensino Médio da rede pública de todo Brasil e a partir desses projetos traçar estratégias para o aprimoramento do aplicativo Soutec.

De 15 propostas finalistas, seis foram de estudantes da rede pública estadual do Amazonas. Igor Gabriel, um dos vencedores da premiação, é aluno da 1ª série do Ceti Áurea Braga e conta como foi para ele a experiência de participar e alcançar o primeiro lugar em uma competição nacional.

“Foi uma experiência muito boa, que eu não esperava vivenciar tão novo. Foi uma honra pra mim representar minha escola e o Amazonas, além de conseguir chegar em primeiro lugar e poder conhecer a cidade de Brasília, que por sinal é uma cidade linda e eu gostei bastante”, expressa o estudante.

A gestora Mariluce Santiago, da EE Liberalina Weill, na zona oeste de Manaus, destacou a conquista da estudante Ana Rebeca Costa, do 9º ano, que também foi uma das representantes do Amazonas na premiação.

“Trabalhamos duro para que nossos alunos conquistem o topo e realizem seus sonhos. Essa conquista nos encheu de orgulho e alegria, ao mesmo tempo que deve inspirar os colegas a também se engajar e buscar suas próprias realizações”, comemora a gestora.

As ideias propostas pelos alunos vencedores serão avaliadas pelos técnicos, para então serem implementadas no aplicativo. Todos os seis estudantes finalistas na competição são de escolas da zona oeste de Manaus, regidas pela Coordenadoria Distrital de Educação (CDE) 4.

Soutec

Desenvolvido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, o aplicativo Soutec auxilia estudantes de todo o Brasil na escolha profissional de cursos técnicos compatíveis com suas habilidades, disponibilizando testes gratuitos, com 72 perguntas, que geram um resultado específico a partir das respostas de cada estudante. A ferramenta está disponível para download gratuito.

FOTOS: Divulgação/Seduc-AM