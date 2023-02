Estudante de Humaitá é convocada para Seleção Amazonense Sub-16 de Basquete

Uma nova geração do basquete vem ganhando espaço nas quadras do Amazonas. A jovem Maria Alice Molina, 15, estudante da Escola Estadual de Governador Plínio Ramos Coelho GM3, em Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), destacou-se nas seletivas do Sub-16 de Basquetebol do Amazonas e foi convidada a compor a equipe, que representa o Estado em competições regionais e nacionais.

“Cria” do projeto Novo Basquete Humaitá (NBH), desenvolvido no município desde de 2021, a jovem se diz orgulhosa por representar a sua cidade. “Eu estou muito feliz com essa oportunidade, é um sonho que tenho desde os meus 12 anos e estou em êxtase por ser a primeira humaitaense a alcançar tamanho feito, por isso pretendo me dedicar, cada dia mais, para ter destaque na minha categoria”, contou a adolescente.

O idealizador do projeto NBH, Eliedo Souza, conta que a jovem é diferenciada. “Nós professores apenas lapidamos os tesouros. A Maria Alice tem o dom e no projeto demos a ela a base, porém é perceptível o quanto ela tem o diferencial e dedica-se para ir cada vez mais longe no esporte”, destacou o treinador.

Investimento

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, destacou que o esporte faz a diferença em projetos de intervenção social. Segundo a titular da pasta, é importante que a educação e o esporte caminhem juntos. “O esporte não pode estar separado. Ele tem que fazer parte da rotina dos nossos estudantes. A saúde está aliada à alimentação, à prática esportiva e ao nosso modo de vida”, afirmou.

Kuka Chaves enfatizou, ainda, o interesse e o incentivo que o governador do Amazonas tem dado aos projetos esportivos. “O governador Wilson Lima é um esportista e ele não tem dito nunca “não” para qualquer atividade, ou projeto de esporte que a gente tenha. É essencial termos um olhar diferenciado para esses atletas que têm um grande potencial”, disse.

Sobre o projeto

Criado em 2021, o Novo Basquete Humaitá (NBH) é um projeto sem fim lucrativo, voltado para crianças e jovens praticarem a modalidade com professor especialista. Em dois anos, a iniciativa já alcançou pelo menos 200 jovens e começa a colher os frutos de incentivar o esporte no município.

Além da jovem Maria Alice, o estudante André Luiz Ferreira também participou das seletivas para compor a Seleção Amazonense de Basquete. Mesmo não sendo selecionado, o atleta já começa a trilhar um caminho de sucesso no esporte.

“Participar da seletiva aqui na capital me abriu novas possibilidades. Comecei a perceber que esse campeonato foi muito gratificante e que aprendi muitas coisas”, reflete André Luiz.

FOTOS: Euzivaldo Queiroz/Secretaria de Estado de Educação e Desporto