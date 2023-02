ESTADIO ARLINDO BRÁS RECEBE A VISITA DO PREFEITO DEDEI LOBO DURANTE A TARDE DESTA ULTIMA SEXTA-FEIRA

Nosso estádio já está com o gramado excelente, um verdadeiro tapete verde, além de uma nova iluminação em LED que é muito boa.

“Vai ficar ainda melhor, a iluminação, isso era um sonho, poder jogar durante a noite com uma claridade fora do normal, isso é tecnologia, é modernidade e nosso estádio já tem! Estamos dando um upgrade aqui, e logo logo você que está em casa vai poder vim com os amigos e a família assistir jogos de futebol a noite!”

Declarou Dedei Lobo que estava em companhia da primeira dama Arnaldina Chagas e dos secretários municipal de esportes Barbinha e de finanças Joao Leite.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ