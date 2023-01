ESPOSO DE JULIANE SILVA, VÍTIMA DE FEMINICÍDIO NA ULTIMA QUINTA FEIRA, FOI EXECUTADO HOJE EM APUÍ

O crime ocorreu hoje (28/01) por volta de 12h20 no Bar “AZ DE OURO”, a vítima executada com 05 disparos de arma de fogo, durante presença no BAR, quando utilizava aparelho celular destraidamente.

Um motoqueiro de capacete foi o autor dos disparos contra a vida de NALDO que era esposo de Juliane que já havia sido morta na última quinta, na zona rural como descrevemos em reportagem anterior.

O crime pode ter sido motivado por vingança devido Naldo ter assassinadoHENRIQUE conhecido pela alcunha de “ESMIGOR” durante madrugada na cidade de Apuí quando ocorria a Festa do Peão no município.

O casal morava na Vicinal Três Estados, cerca de 3,5 km da BR 230 Transamazonica, a entrada da vicinal fica distante 30km de Apuí indo em direção a Jacaréacanga no Pará.

O crime de execução do casal, pode ter sido motivado por vingança devido o assassinato de “ESMIGOR” alguns meses atrás durante a Festa do Peão em Apuí.

Henrique que era conhecido por “Esmigor” era velho conhecido de JULIANE que durante bebedeira do casal com o suposto amigo, tentou levar a Juliane para a amanhecer na Cachoeira com ele (amigo) mas que, diante da recusa da esposa, motivou seu esposo a defender sua amasia executando “ESMIGOR”. O crime foi concluído e Naldo, esposo da Juliane acabou sendo liberado após defesa ter alegado em juízo legítima defesa.

O crime cometido por Naldo não ficou por isso mesmo, após ter sido liberado, acabou sendo executado hoje, na cidade.

