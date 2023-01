Escola Normal Superior sediará “I Encontro Regional Norte de Pesquisa (Auto)Biográfica”

A Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (ENS/UEA) sediará, entre os dias 8 e 10 de fevereiro, o “I Encontro Regional Norte de Pesquisa (Auto) Biográfica – (Des) Territorialização da Vida em Percursos Investigativos (Auto) Biográficos”, que reúne figuras nacionais e internacionais de grande importância no ramo. Coordenado pela Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (Biograph), o evento ocorrerá em formato híbrido, com transmissão realizada pelo canal da Biograph, no YouTube, disponível no link abaixo.

O encontro contará com a realização de conferências de pesquisadores nacionais e internacionais, mesas-redondas e comunicação oral, distribuídos entre os horários da manhã, tarde e noite, nos três dias de realização do evento. As inscrições para submissão de projetos foram prorrogadas até a sexta-feira (27/01), enquanto as inscrições para participação estão abertas até o dia 8 de fevereiro.

A Prof.ª Dra. Caroline Barroncas, docente da UEA e uma das coordenadoras do evento, destacou o aumento da importância da pesquisa (auto) biográfica nos últimos anos. “A área tem avançado no campo teórico e epistemológico desde o fim do século passado, promovendo novos elementos para diversas áreas, como a História da Educação, ensino e aprendizado, formação de professores, ensino tecnológico, etc.”

Nilton Ponciano, presidente da Regional Norte da Biograph e docente do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), afirmou que o principal objetivo do evento é colocar em diálogo os desdobramentos da pesquisa (auto) biográfica em desenvolvimento ou já concluídas.

“Nossa intenção é colocar essas produções em paralelo com publicações nas línguas francesa, espanhola e portuguesa. Portanto, o evento contará com a participação de nomes renomados, como Elizeu de Souza, Inês Bragança, José González-Monteagudo, Hervé Breton e Rodrigo de Souza”, pontuou Ponciano.

Além da Prof.ª Barroncas, a organização contou, também, com a participação de outras duas professoras integrantes do Grupo de Estudo e Pesquisa em Formação de Professores para a Educação em Ciências da Amazônia da UEA (Gepec/UEA), na linha de estudo e pesquisa Vidar em In-tensões: Monica Aikawa e Mônica Costa.

Para mais informações sobre o evento, como programação, convidados e como participar, é possível conferir o link do Instagram da Biograph Norte: https://www.instagram.com/biograph_norte/?igshid=Yzg5MTU1MDY%3D

FOTOS: Divulgação