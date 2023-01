Na última sexta-ferira 13/01, a equipe policial que estava em atividade fiscalização no KM 612 da BR 230, quando abordaram a motocicleta, os policiais iniciaram os procedimentos de verificação pessoal e veicular, momento em que foi constatado que além do veículo não possuir placa, a motocicleta está a com sinais identificadores adulterados e possuía também um registro de roubo/furto

Fonte: Instagram da PRF-AM