Feriado no Amazonas, por conta do dia da padroeira do município humaitaense, e também do nosso querido Amazonas, milhares de fiéis católicos poderão participar da procissão e da missa especial que deve acontecer hoje na ORLA de Humaitá.

Nosso tradicional arraial já não é mais o mesmo há muitos anos…

As mudanças de postura suprimem cada ano mais, as antigas comemorações que concentravam famílias cidade e do interior …

Bom feriado a todos!

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ