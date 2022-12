Em um ano, SSP-AM recupera 1.155 veículos roubados com auxílio do ‘Paredão’

Lançado pelo governador Wilson Lima, no âmbito do programa Amazonas Mais Seguro, o Paredão, um sistema de câmeras inteligentes de Manaus, auxiliou na recuperação de 1.155 veículos, entre novembro de 2021 e novembro deste ano. A ferramenta, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Centro Integrado de Análise de Imagens de Segurança Pública (CIAISP), possui tecnologia avançada capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, destacou a importância da ferramenta para auxiliar o trabalho das forças de segurança. “O crime anda sobre rodas, e com as câmeras espalhadas pela capital, estamos combatendo cada vez mais a criminalidade, aumentando o número de recuperação de veículos e reduzindo o número de roubos de carros e motos”, destacou.

De acordo com o Coordenador do Ciaisp, Tenente-coronel PM Carlos Eduardo, o órgão trabalha de forma integrada com a Polícia Militar e Polícia Civil do Amazonas, dando apoio às operações e solicitações dos órgãos.

“Apoiamos o 190 em ocorrências que têm veículos envolvidos e geramos o alerta de emergência para iniciar o monitoramento, a partir do momento em que é localizado o veículo por meio das câmeras acionamos a viatura mais próxima para iniciar a incursão. Em relação a Polícia Civil trabalhamos com identificação de veículos utilizados em crimes que estão em investigação”, disse o coordenador.

Dos 1.155 veículos recuperados com auxílio do paredão, 742 tinham restrição de roubo ou furto e 149 estavam sendo usados para o cometimento de roubos na capital, além de 15 recuperações em veículos utilizados durante sequestros.

Redução

De acordo com o Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (CIESP) Manaus registrou uma redução de 37% no número de roubos a veículos em relação ao ano de 2021.

A ferramenta da SSP-AM trabalha com monitoramento em tempo real de câmeras espalhadas pela capital em um sistema inteligente de identificação de placas e localização exata de determinado veículo. Ainda de acordo com o coordenador, a população tem acreditado cada vez mais na recuperação dos veículos que são roubados

“Nós temos notamos que a população tem dado um feedback positivo em relação aos veículos que são recuperados, tendo em vista o tempo de recuperação que pode ser feito em duas horas ou até em alguns minutos”, completou o coordenador.