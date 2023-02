Em posse de deputados, governador Wilson Lima destaca trabalho com a Assembleia para avançar em pautas sociais e geração de emprego e renda

O governador Wilson Lima destacou que as prioridades do governo seguirão nas áreas social e de geração de emprego e renda, e que conta com o apoio do legislativo estadual para a execução desses projetos nos próximos quatro anos. A declaração do chefe do Executivo estadual foi feita nesta quarta-feira (01/02), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), durante a posse dos deputados estaduais eleitos e reeleitos para a nova legislatura, e da eleição da mesa diretora e presidência do Poder Legislativo para os próximos dois anos.



“Tenho conversado muito com o presidente da Assembleia para que seja garantida sua independência, e o Executivo tem respeitado essa independência, entendendo que a gente precisa encontrar aquilo que é convergente e o que é de interesse comum do estado do Amazonas”, declarou o governador Wilson Lima.

O governador deu exemplos de leis aprovadas, em anos anteriores, que possibilitaram a redução de impostos da malha aérea do estado do Amazonas, a criação do Auxílio Estadual permanente, e a abertura do Mercado do Gás.



Segundo Wilson Lima, no seu segundo mandato as duas principais bandeiras seguirão nas áreas social, com o Auxílio Estadual e a entrega de mais restaurantes populares do Programa Prato Cheio, e na geração de emprego e renda, como a defesa da Zona Franca de Manaus e a diversificação das atividades econômicas, como é o caso bioeconomia, das concessões florestais e do turismo.

Posse, eleição e trabalhos

A posse dos deputados estaduais, no Plenário Ruy Araújo, foi presidida pelo parlamentar decano da Casa, o deputado Adjuto Afonso (União Brasil). Dos 24 empossados, dez são novos ocupantes das cadeiras do legislativo estadual e 14 foram reconduzidos ao cargo.

Na sequência, o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) foi reconduzido à presidência da Aleam, por aclamação, para o biênio 2023/2024, tendo como 1º vice-presidente o deputado Carlinhos Bessa (PV), 2º vice-presidente a deputada Alessandra Campelo (PSC) e 3º vice o deputado Felipe Souza (Patriota).



Na manhã desta quinta-feira (02/02), o governador Wilson Lima retornará à Aleam para realizar a leitura da Mensagem Governamental, marcando a abertura dos trabalhos legislativos de 2023, em que fará um balanço das ações do seu primeiro mandato e divulgará metas e perspectivas para este segundo.

FOTOS: Diego Peres / Secom