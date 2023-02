Em janeiro, ações da PMAM resultaram na recuperação de 80 veículos roubados ou furtados

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou 80 veículos com restrição de roubo ou furto, durante ações realizadas em janeiro de 2023. Os números da corporação apontam que aproximadamente cinco veículos foram recuperados a cada dois dias.

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Vinícius Almeida, aponta que o sistema de videomonitoramento Paredão, lançado pelo governador Wilson Lima há quase um ano e meio, como parte do programa Amazonas Mais Seguro, tem sido fundamental no auxílio às ações. As câmeras que compõem o sistema foram instaladas em pontos estratégicos da capital e estão interligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

“Eu destaco a essencial importância da ferramenta Paredão, que tem nos auxiliado sobremaneira no serviço do dia a dia. Além de conseguirmos recuperar veículos roubados, também auxilia na redução dos índices de roubo de veículos. No ano passado, essa taxa de redução de roubos de veículos em Manaus ficou na casa de 35%”, disse o comandante.

Ao longo do ano passado, 1.187 veículos roubados ou furtados foram recuperados em ações da PMAM. Ainda conforme a polícia, além do reforço do patrulhamento, o suporte do Paredão fortalece o serviço, para que os números de recuperação continuem crescendo.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

FOTO: Divulgação/PMAM