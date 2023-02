Em fim de contrato com o PSG, Lionel Messi tem duas propostas ‘astronômicas’ de grandes equipes

Prestes a completar 36 anos de idade, Lionel Messi, após um 2021 bem abaixo do esperado, figura entre os principais jogadores desta temporada, sendo inclusive, cotado para vencer a sua oitava Bola de Ouro.

Inclusive, na reta final de sua carreira, o atleta, que foi campeão do mundo com a Argentina no mês passado, vem sendo cotado para deixar o futebol europeu. Rumores apontam que o jogador deseja atuar em uma liga mais tranquila e com menos pressão, tendo inclusive, sondagens da MLS e da Arábia Saudita, onde seu eterno rival, Cristiano Ronaldo, vem atuando.

Não obstante, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a tendência é de que a saída de Messi do Velho Continente só aconteça no segundo semestre de 2024. Isso porque, segundo ele, o camisa 30 sinalizou positivamente para negociar uma renovação de contrato com o PSG, tendo demonstrado o desejo de permanecer no time francês por pelo menos mais uma temporada.

Clubes formalizam proposta por Messi

Ainda assim, de acordo com o jornal Marca, da Espanha, o argentino tem duas grandes ofertas para deixar o PSG, sendo uma delas da Inter Miami, com David Beckham tendo o oferecido o maior salário da história da MLS, e a outra da Arábia Saudita, onde chegaria como ‘resposta ‘ a contratação de Cristiano Ronaldo.

Não obstante, a tendência ainda segue sendo que o jogador acerte com o PSG, que segundo o portal GOAL.com, se reunirá, nos próximos dias, para fechar de uma vez por todas a renovação de contrato com o argentino.

