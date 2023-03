Em Brasília, Wilson Lima destaca ações do AM no combate a incêndios florestais, em posse de novo presidente do Ibama

O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou nesta terça-feira (28/02) da inauguração da nova Central de Logística do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios (Prevfogo), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A solenidade também marcou a posse do novo presidente do órgão, o ex-deputado federal Rodrigo Agostinho, e o 34º aniversário do instituto.

“O estado do Amazonas tem a maior extensão de floresta contínua do planeta, daí a importância de haver esse alinhamento entre o Governo do Estado e órgãos como o Ibama, Ministério do Meio Ambiente, BNDES, que cuida da questão do Fundo Amazônia”, afirmou o governador do Amazonas durante entrevista à imprensa.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, também participou da agenda. O banco financiou as obras do Prevfogo.

Wilson Lima acompanhou a visita da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do presidente do Ibama e do presidente do BNDES às instalações do Prevfogo.

Plano de ação

O governador Wilson Lima entregou, para a ministra Marina Silva e para o novo presidente do Ibama, uma cartilha com as estratégias desenvolvidas pelo Estado para a implementação do Plano de Ação de Manaus, o Manaus Action Plan (MAP).

O documento é o principal norteador das ações da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), que reúne 43 estados e províncias de dez diferentes países. Juntos, eles detêm cerca de um terço das florestas tropicais do mundo.

Wilson Lima destacou, na ocasião, ações que o Governo do Estado realiza para combater as queimadas em áreas florestais do Amazonas, entre elas a operação Tamoiotatá, a remuneração de brigadistas em locais prioritários, o Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Amazonas, e investimentos em equipamentos para as ações de campo.

O governador do Amazonas assinalou ainda o andamento de pautas em conjunto com o Governo Federal, como uma reunião com o Fundo Amazônia para ampliar a estrutura do Corpo de Bombeiros para combater os incêndios e desmatamentos no sul do Amazonas, e outros alinhamentos, como com a Embaixada da Alemanha, principal parceira internacional do Estado nas questões ambientais.

“Todas essas ações, todos esses entendimentos são importantes para que a gente possa avançar nessa questão ambiental. Algo importante a ser dito aqui é separar o joio do trigo, separar quem está cometendo a ilegalidade, quem está produzindo e tem interesse em trabalhar e contribuir para o estado”, disse o governador.

Ao presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, Wilson Lima ressaltou a importância do diálogo em busca de um alinhamento sobre a repavimentação da BR-319, fundamental para o desenvolvimento social da região e também para facilitar o combate aos crimes ambientais.

O novo presidente do Ibama é biólogo, ambientalista e advogado. Rodrigo Agostinho tem 45 anos e havia sido anunciado para o cargo em janeiro pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, optando por ser nomeado somente em fevereiro para concluir o mandato de deputado federal pelo PSB em São Paulo.

O PrevFogo é considerado um marco na estruturação da política de incêndios florestais para o Brasil ao permitir significativo trabalho na Amazônia Legal e nas diferentes regiões do país. A inauguração da nova Central de Logística faz parte da celebração dos 34 anos do Ibama.

Combate a incêndios

O Governo do Amazonas atua contra as queimadas por meio da Operação Tamoiotatá, que acontece anualmente, com ênfase no Sul do Amazonas – área considerada de maior vulnerabilidade. Fazem parte da força-tarefa equipes da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), integradas ao efetivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), com apoio ainda da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Ibama e ICMbio.

O Governo do Amazonas também está estruturando o Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Amazonas (PPCDQ-AM), para o biênio 2023 a 2025.

O documento será o principal norteador das ações integradas do Estado contra os crimes ambientais com objetivo de fortalecer a governança ambiental em três eixos temáticos principais: ordenamento territorial; monitoramento, comando e controle ambiental; e Bioeconomia e alternativas econômicas sustentáveis.

Além disso, o Governo do Amazonas tem realizado, de forma inédita, a remuneração de 233 brigadistas florestais em 12 municípios prioritários, para auxiliar no combate às queimadas no interior do estado e viabilizou aquisições permanentes para estruturação de brigadas municipais e equipamentos para monitoramento aéreo ambiental.

Em 2022, foram entregues mais de R$ 1,7 milhão em equipamentos para brigadas em 12 municípios. Os recursos provenientes do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW são fruto de um contrato firmado com Governo do Amazonas, por meio da Sema, para execução do Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Amazonas (Profloram).

FOTOS: Diego Peres/Secom