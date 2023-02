Em Autazes, Idam capacita agricultores na mecanização agrícola e manutenção de tratores com implementos

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com a prefeitura do município de Autazes (113 quilômetros distantes da capital), realiza de hoje (27/02) até o próximo dia 03 de março, a capacitação em mecanização agrícola e manutenção de tratores com implementos, para 39 participantes da região.

A capacitação será ministrada pelo instrutor e técnico em agropecuária do Idam, Luiz Alberto Lira da Cruz, além do engenheiro mecânico e também instrutor, José Ferreira da Silva Junior, com a coordenação do Idam e Secretaria Municipal de Produção Rural e Desenvolvimento Econômico Sustentável de Autazes (Sempra).

A organização da capacitação foi realizada pelo diretor-presidente do Idam, Daniel Borges, do gerente de capacitação e metodologia de (ATER), o engenheiro agrônomo Pedro Chaves da Silva, e do Secretário da Sempra/Autazes, Denis Lima.

De acordo com o Gerente de Capacitação Metodologia de ATER do IDAM (GECAM), Pedro Chaves, essa é a primeira capacitação de 2023 sobre Mecanização Agrícola e Manutenção de Tratores com Implementos. “Temos uma demanda estadual de capacitações muito grande que visa utilização de novas tecnologias, máquinas, implementos e a otimização do uso de áreas degradadas para torná-las agricultáveis e preparadas para utilização agrícola e pecuária”, afirmou.

Capacitação

Com a carga horária de 40 horas semanais, o curso aborda temas como tratores e implementos a serem utilizados, tipos de tratores, inovação tecnológica, introdução a partes técnicas (força, marchas, alavancas), sistema de transmissão, sistema de arrefecimento, lubrificação, abastecimento, tipos de mecanização agrícola, e introdução a manutenção.

Além disso, durante qualificação, os agricultores também irão conhecer tratores e suas partes técnicas, manutenção preventiva, sistema de arrefecimento, sistema hidráulico, sistema elétrico, alavanca de marchas, alavancas de grupo, marchas, sistema de freios, iluminação, cinto, locais de abastecimento, lubrificação, troca de óleo e óleo de transmissão.

Sobre o Idam

O Idam é uma autarquia estadual, integrante do Sistema Estadual de Produção Rural (Sepror), e tem como objetivo o desenvolvimento do setor primário, com atendimento direcionado às pequenas propriedades, identificadas como “Agricultura Familiar”, que corresponde a mais de 90% da produção de alimentos no Amazonas. Está presente em todos os municípios do estado.

O escritório central do Idam funciona no bairro Japiim, zona sul de Manaus. O atendimento ao público é feito em todas as Unidades Locais nos 62 municípios. Em Manaus, a Unidade Local está situada na avenida Torquato Tapajós, quilômetro 17 – Santa Etelvina.

FOTOS: Divulgação/Idam