Em 2022, SSP-AM realizou a capacitação de mais de 8 mil agentes da Segurança Pública

Mais de 8 mil agentes da Segurança Pública foram capacitados em 70 cursos oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança (Iesp), em 2022. O balanço reflete determinação do governador Wilson Lima para investimento na segurança pública.

“Todo esse trabalho faz parte da valorização profissional, que é um dos principais focos desta gestão. Além de cursos para servidores da segurança, também investimos na estrutura, estamos revitalizando e reformando delegacias e quartéis, estamos investindo, também, em tecnologia com a entrega de equipamentos de ponta, como viaturas e armamento”, afirma o governador.

Os cursos foram ministrados durante todo o ano para 8.419 alunos, de maneira presencial, por meio do Ensino a Distância (EaD) e híbrido (semipresencial). A estrutura do Iesp foi ampliada, passando a contar com 56 novas salas para dar melhores condições aos alunos.

O coronel Audo Albuquerque, diretor-geral do Iesp, destacou a importância dos cursos e a parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). “Mais de 8 mil alunos formados e capacitados pelo Iesp, tudo isso voltado para o bem da Segurança Pública. Foram cursos presenciais e EaD. Há quatro anos estávamos em 24° lugar em interação com o Ministério da Justiça; e neste ano já estamos entre os dez primeiros”, ressaltou o coronel.

A estrutura do Iesp conta ainda com duas salas de informática e uma quadra poliesportiva para a aplicação das aulas práticas dos cursos. Atualmente, está em andamento o Curso de Formação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para 657 candidatos aprovados.

Ainda de acordo com o coronel Audo, o investimento feito no Iesp, neste ano, aumentou a capacidade de formação de alunos para três mil, simultaneamente.

“Antes tínhamos 14 salas de aula, hoje temos 70. Com o investimento do governador Wilson Lima e do nosso secretário de segurança, general Mansur, temos capacidade para receber três mil alunos ao mesmo tempo, ou seja, todos os concursos realizados podem ser atendidos pelo Iesp com nossas salas de aula, telecentros de informática e quadras poliesportivas”, disse.

A sede do Iesp está localizada na avenida Governador Danilo Matos Areosa, no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

FOTOS: Erikson Andrade/SSP-AM