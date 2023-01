Educadores da rede estadual participam de encontro sobre o Novo Ensino Médio

Coordenadores distritais, coordenadores adjuntos, pedagógicos e equipes técnicas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, participaram na quarta-feira (25/01), do “Encontro Informativo de Implementação do Novo Ensino Médio de 2023”. A reunião ocorreu no Centro de Formação Profissional Padre Anchieta (Cepan), no Japiim, zona sul.

O encontro teve como objetivo sanar dúvidas dos coordenadores e servidores de setores estratégicos da secretaria acerca das mudanças implementadas na educação do Ensino Médio, especificamente da segunda série da modalidade.

A secretária adjunta pedagógica, Arlete Mendonça, participou do encontro e ressaltou a importância da ação para a integração dos setores envolvidos. Segundo a secretária, essa troca é necessária para que os servidores possam se manter informados e sejam capazes de retirar dúvidas de professores e gestores nas escolas com relação ao Novo Ensino Médio (NEM).

“Esse encontro nos dá uma grande satisfação, pois reunimos todos os setores da Secretaria de Educação, do pedagógico ao setor administrativo e financeiro, para que, juntos, possamos ter todas as orientações necessárias possíveis. Com isso, nossos professores e gestores, no ambiente escolar, terão todas as orientações. Acreditamos que assim, a implementação do NEM, na segunda série, neste ano de 2023, aconteça de forma satisfatória”, explicou a secretária Arlete.

Hellen Gomes, membro do Comitê de Implementação do Novo Ensino Médio, apontou os fatores que motivaram a realização do encontro informativo.

“A partir deste encontro, nós vamos conseguir amenizar as dúvidas que estão acontecendo nas escolas, porque nós estamos num aumento de lotação dos professores, de escolha dos itinerários de aprofundamento, de escolha das eletivas”, apontou Hellen.

Novo Ensino Médio

O NEM entrou em vigor nas escolas brasileiras em 2022 para os alunos do primeiro ano. A previsão do Governo Federal é de que até 2024, o novo formato de educação seja aplicado em todo o país. Em 2022, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto também realizou o encontro informativo, reunindo os setores estratégicos da secretaria.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o NEM é uma nova estrutura de educação, na qual os estudantes passam a ter uma nova organização curricular, mais flexível, que inclui a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de itinerários formativos (conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo), com foco nas áreas de conhecimento e formação técnica e profissional.

FOTOS: Eduardo Cavalcante / Secretaria de Estado de Educação e Desporto