Dólar tem leve queda antes de anúncio de medidas econômicas por Haddad e inflação dos EUA

O dólar caía ligeiramente frente ao real nos primeiros negócios desta quinta-feira (12), com investidores trabalhando em modo de espera antes do anúncio de medidas econômicas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de dados de inflação dos Estados Unidos.

Às 9h15 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,27%, a R$ 5,1674 na venda.

Nesta quarta-feira (11), a Bolsa teve sua sexta alta diária seguida e o dólar fechou em queda, com investidores dando maior atenção ao noticiário econômico, após a divulgação do secretariado do Ministério do Planejamento e as declarações da ministra Simone Tebet.

No exterior, as bolsas também subiram com os investidores otimistas com os dados da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. O mercado espera uma desaceleração do indicador, o que poderia levar o Federal Reserve, banco central norte-americano, a diminuir o ritmo de alta dos juros.

O Ibovespa fechou em alta de 1,53% a 112.517 pontos. Nos últimos seis pregões, a Bolsa acumula alta de 8%. O dólar comercial à vista fechou com queda de 0,40%, a R$ 5,1810 para venda.

Desde o dia 4 de janeiro, quando atingiu o pico de R$ 5,45 no ano, o dólar acumula desvalorização de 5% ante o real.

Os juros recuaram em todos os vencimentos. Os contratos para 2024 caíram de 13,59% no fechamento desta terça-feira (10) para 13,52%. Para 2025, a taxa passou de 12,69% para 12,53%. Para 2027, o recuo foi de 12,50% para 12,26%.