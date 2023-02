DNIT alerta para interdição da passagem seca de Autaz-Mirim na BR-319/AM

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que a passagem seca localizada no rio Autaz-Mirim, na BR-319/AM, será totalmente interditada diariamente a partir deste sábado (4), das 18h às 6h, para serviços de manutenção. A interrupção é para corrigir erosões que surgiram no trecho em função da fuga de material nas proximidades do bueiro triplo. A medida é para garantir a segurança no tráfego de usuários.

A interrupção seguirá até a chegada da balsa no trecho do rio Autaz-Mirim que está prevista para a próxima semana. A estrutura irá substituir a passagem seca na operação de travessia.