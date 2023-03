Diagnosticado com depressão, irmão de Marília Mendonça define nova carreira após largar a música sertaneja

João Gustavo, irmão da cantora sertaneja Marília Mendonça, viveu um intenso sofrimento em virtude do falecimento de sua familiar. A artista perdeu a vida em decorrência da queda de uma aeronave particular na qual se deslocava para um show no interior do estado de Minas Gerais em novembro de 2021.

Desde então, João Gustavo, que também era cantor sertanejo, buscou a continuidade de sua carreira na música. Entretanto, o jovem foi diagnosticado com um quadro de depressão, sendo a convivência no meio artístico um dos motivos que intensificou os sintomas de dor e sofrimento em meio à tragédia que viveu em sua família.

Consequentemente, João Gustavo optou por abandonar o sonho de ser cantor sertanejo, colocando um ponto final em sua dupla formada ao lado do grande amigo Dom Vittor – que buscou prosseguimento na música em outros trabalhos. “Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi para poder seguir. Não sei se na música. Hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e, acima de tudo, de mim mesmo”, dizia um dos trechos da nota pública que anunciou o fim da dupla em setembro do ano passado.

Agora, aos 21 anos de idade, o irmão de Marília Mendonça segue em busca de novos ares para a sua vida profissional e comemorou o início de um novo ciclo de sua vida. Por meio de seus perfis nas redes sociais, João Gustavo anunciou a matrícula em um curso superior de Nutrição. Por meio da função stories do Instagram, o rapaz publicou uma oração às 06h19 da manhã, clamando por forças para o início da nova caminhada.

“Vamos lá? Que Deus me dê força nessa minha nova jornada”, escreveu. Mais tarde, o rapaz surgiu feliz após a primeira aula prática da qual participou em um dos laboratórios da universidade. “Hoje foi dia de aula prática [risos]”, disse aos seguidores com uma foto trajado de máscara de proteção facial, touca nos cabelos e jaleco.