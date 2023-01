Detran Amazonas começa a receber os selecionados no projeto ‘CNH Social’ para a entrega de documentação

“Sou muito grata pelo projeto CNH Social, pois tive muitas dificuldades financeiras e o projeto me deu a oportunidade de obter a CNH”. Esse é um trecho do relato de uma das dez mil pessoas selecionadas na sexta chamada do projeto ‘CNH Social’, a estudante Darcley Pinheiro, de 37 anos, que compareceu nesta segunda-feira (09/01), à sede do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para realizar a entrega da documentação.

Para iniciar o processo de obtenção de CNH, os selecionados da sexta lista de chamamento, divulgada no dia 28 de dezembro de 2022, devem realizar o agendamento pelo site do detran.am.gov.br e comparecer ao órgão para a entrega dos documentos solicitados.

Na capital, a entrega deve ser efetuada na sede do órgão do Departamento, localizada na Av. Mário Ypiranga, nº 2884, Parque Dez de Novembro, até o dia 3 de março. No interior do estado, a entrega deve ocorrer nos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD) de cada município, até o dia 31 deste mês.

Nesta fase, a expectativa do órgão é receber cerca de 500 selecionados por dia.

Projeto Social

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, acompanhou de perto o início da entrega dos documentos e pediu que os selecionados realizem esta etapa, para concluir o processo.

“A gente conclama aos contemplados que aproveitem essa oportunidade, pois o custo da CNH no país é muito alto. O Governo do Amazonas, por meio do governador Wilson Lima, está proporcionando esse benefício, não só de ter essa economia, mas também de ter uma oportunidade de trabalho”, enfatizou o diretor.

O projeto CNH Social é destinado às pessoas de baixa renda, e tem como objetivo possibilitar o acesso gratuito aos serviços de habilitação de veículos automotores. Além disso, o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) possibilita a inclusão no mercado de trabalho.

Para o autônomo Alexandre da Silva, de 35 anos, o projeto foi uma oportunidade encontrada por ele para a obtenção da CNH.

“Esse projeto vai ajudar muito, pois faz tempo que eu gostaria de tirar uma CNH e não tenho condições de arcar com os custos do processo. Eu sou autônomo e ter uma habilitação, inclusive, dá mais oportunidades na busca por emprego”, enfatizou Alexandre.

Lembramos aos selecionados que os documentos necessários são: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Comprovante de residência (estando dentro dos últimos três meses), título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (obtido no site www.tre-am.jus.br).

Para as pessoas que realizaram a inscrição, e ainda não sabem se foram selecionados, basta acessar o site do Programa Detran Cidadão (www.detrancidadao.am.gov.br), verificar a lista disponível e agendar a entrega da documentação no site do órgão (www.detran.am.gov.br).

FOTOS: Lucas Silva/Secom