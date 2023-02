Detran-AM reforça operação Lei Seca no período do Carnaval

Visando combater ainda mais a perigosa combinação entre álcool e direção neste período de Carnaval, a equipe de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) reforçou, no último fim de semana (03/02 a 05/02), a Operação Lei Seca. Ao todo, foram contabilizadas 172 autuações, sendo 69 alcoolemias e 28 recusas.

Durante a fiscalização, que ocorreu nas zonas norte, sul, leste, oeste e centro-sul, um condutor foi preso em flagrante ao conduzir um veículo sob o efeito do álcool. Além disso, foram removidos dois automóveis, ambos na zona oeste, que estavam abandonados, sendo um em via pública e outro na calçada, impedindo que os pedestres trafegassem em segurança.

“Estamos empenhados para intensificar a Operação Lei Seca em diversas zonas da capital. Nossa intenção é reduzir, ao longo do período festivo, o número de condutores dirigindo sob o efeito de álcool, cuja finalidade é resguardar as vidas no trânsito”, ressaltou o coordenador geral de fiscalização de trânsito do Detran-AM, Arthur Cruz.

Também durante as fiscalizações, na zona centro-sul de Manaus, dois motoristas transpuseram o bloqueio viário, passando por cima de cones de sinalização. Por conta da ação gravíssima, os veículos foram removidos conforme o Art. 210 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e multa no valor de R$ 293,47 foi aplicada.

Lei Seca

Arthur Cruz reforça que durante as atividades de fiscalização de trânsito, desencadeadas no curso da Operação Carnaval 2023, a Operação Lei Seca ganhará ênfase com o objetivo de coibir os condutores sob influência de álcool.

De acordo com estudos realizados, os condutores sob efeito de bebida alcoólica passam a dirigir com sua capacidade psicomotora alterada, pondo em risco a vida, integridade e meio ambiente. A penalidade de multa no valor de R$ 2. 934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Integração

De quinta-feira (02/02) a domingo (05/02), o Detran Amazonas participou do efetivo da Central Integrada de Fiscalização (CIF) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que fiscalizou casos de perturbação com paredões de som em 18 postos de combustíveis, sendo nas zonas norte, oeste e leste de Manaus.

FOTOS: Isaque Ramos/Detran-AM