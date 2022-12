Detran-AM inscreve para cursos de mecânica básica e monitor de transporte escolar

Serão abertas na segunda-feira (12/12), em Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), as inscrições para os cursos de mecânica básica e de monitor de transporte escolar, ambos ofertados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). As atividades contam com a parceria da prefeitura do município.

Serão disponibilizadas 100 vagas para cada curso. As inscrições poderão ser feitas até o dia 16 de dezembro, das 8h às 14h, no Posto de Atendimento Descentralizado de Itapiranga (PAD), que fica avenida Tancredo Neves, s/nº, na Praça de Alimentação do Sagrado Coração de Jesus, no Centro.

No ato da inscrição, os interessados deverão doar um pacote de fralda descartável infantil, tamanho M ou G, que será destinado para ações do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Ministrado por instrutores do Detran-AM, os cursos são direcionados tanto para homens quanto para mulheres. A carga horária é de 20 horas/aula.

“O Detran Amazonas vem oferecendo oportunidades de conhecimento e de capacitação para a população que mora no interior. Nossa maior satisfação é poder garantir isso nos mais diversos locais do estado”, enfatiza Fátima Reis, subgerente do setor de cursos do Detran-AM.

Período das aulas

O curso de capacitação para monitor de transporte escolar irá ocorrer nos dias 19 e 20 de dezembro, abordando temas como a importância do comportamento seguro no transporte escolar, regulamentação do transporte escolar e do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), e atribuições do monitor.

Já o de mecânica básica ocorrerá nos dias 21 e 22 deste mês, e ensinará noções básicas sobre o veículo, como motor, arrefecimento e refrigeração do motor, escapamento, além de sistemas elétricos, de transmissão, de suspensão e de freios.

As aulas acontecerão no Ginásio Pedro Leal, localizado na avenida Ademar Grana Viana, bairro Jardim Primavera, das 8h às 18h, com intervalo de uma hora para o almoço.

Para se inscrever

Os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentar as versões originais e cópias do documento de identidade com foto, do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e do certificado de conclusão do Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) ou declaração escolar, caso ainda estejam cursando.

Além disso, deverão apresentar a certidão de antecedentes criminais com validação da Polícia Federal, emitido pelo site do órgão federal (www.pf.gov.br). A validação deve ser impressa no verso da folha.

FOTOS: Arquivo/Detran-AM