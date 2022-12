Desmatamento anual da Amazônia tem redução de 11,27%

O desmatamento na Amazônia Legal Brasileira (ALB) caiu 11,27% no período de 01 agosto de 2021 a 31 julho de 2022 na comparação com o ano anterior, segundo os números consolidados do PRODES. A área estimada do desmatamento no período foi de 11.568 km² para os nove Estados da ALB, uma redução de 1.470 km² em relação ao PRODES 2020/2021, que foi de 13.038 km².

O PRODES considera como desmatamento a remoção completa da cobertura florestal primária por corte raso ou estágio final de uma degradação progressiva da floresta em que há perda do dossel, independentemente da futura utilização destas áreas. São registradas e quantificadas as áreas desmatadas maiores que 6,25 hectares.

Oito dos nove estados que compõem a ALB registraram redução do desmatamento. O Amapá foi a unidade da federação que mais diminuiu a perda florestal, com 64% de redução. Tocantins, Roraima, Pará e Maranhão vêm em seguida com reduções de 27,03%, 23,81%, 20,94% e 19,43%, respectivamente. Rondônia e Acre registraram 9,62% e 4,72% de diminuição do desmatamento, respectivamente. O Amazonas foi o único estado com aumento de perda florestal (13,05%).

COMBATE AOS ILÍCITOS AMBIENTAIS

Mais de uma dezena de órgãos federais atuam em sintonia para combater o desmatamento ilegal, queimadas, incêndios florestais e para proteger terras indígenas e unidades de conservação, com articulação institucional da Casa Civil da Presidência da República. A Operação Guardiões do Bioma, uma das iniciativas do Governo Federal no combate aos ilícitos ambientais, atua em 15 estados, alcançando os biomas Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga. A primeira fase da Operação, ocorrida em 2021, reduziu 24% das áreas queimadas durante a maior seca dos últimos 100 anos. A operação resgatou 1.580 animais, apreendeu 5.848m3 de madeira, 137 maquinários e aplicou 1.607 multas.

Seis bases operacionais foram instaladas em locais estratégicos do Pará, Amazonas e Rondônia, com consequente redução de 21,42% em área agregada de desmatamento em 10 municípios. A Operação Guardiões do Bioma também combate o garimpo ilegal e outros ilícitos ambientais na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, onde foram apreendidas 53,7 toneladas de minérios e 37 pessoas foram presas. Também foram retiradas de circulação 162 aeronaves utilizadas em ilícitos ambientais.

Em cada base da Operação, helicópteros permitem atuação mais célere das equipes, mediante alertas qualificados de desmatamento, produzidos pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia.

Todos os dados do PRODES estão disponíveis na plataforma TerraBrasilis. Detalhes técnicos podem ser acessados na Nota Técnica publicada no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Com informações do Inpe