DEFINIDO LOCAL DO VELÓRIO DE AMAZONINO EM MANAUS

O velório do ex-governador Amazonino Mendes vai ser no hall do Teatro Amazonas das 17 horas de quinta às 06H00 horas da manhã de sábado.

O local foi definido em conjunto pelo Governo do Estado e familiares de Amazonino.

A entrada para o acesso do público ao local do velório será feita pela rua José Clemente, em frente ao prédio da radio Rio Mar.

O governador Wilson Lima determinou que toda a estrutura do Estado fosse mobilizada para realizar uma cerimônia digna de um chefe de Estado.

A chegada do corpo de Amazonino a Manaus na quinta-feira ainda não tem horário definido.

Todo cerimonial será realizado pelo Governo do Estado, que montou uma equipe para fazer a organização e atender o público que for ao Teatro.

Inf: Paulo Castro

Assessor de comunicação.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ