Defensoria abre processo seletivo para estágio de Pós-Graduação em Direito no Careiro Castanho

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu inscrições para o preenchimento de vaga no processo seletivo de estágio de Pós-Graduação em Direito. Será oferecida uma vaga e formação de cadastro reserva e os aprovados terão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2.032,00 e vale-transporte, no valor de R$167,20.

As inscrições foram abertas na sexta-feira (16/12) e seguem até o dia 9 de janeiro de 2023. Além da remuneração, será ofertada ao candidato aprovado inscrição em curso de pós-graduação junto à Universidade Federal do Amazonas (Ufam) ou à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a depender da disponibilidade das instituições.

Os interessados devem enviar cópia da carteira de identidade, comprovante de residência, cópia do CPF, currículo atualizado, dados de conta bancária (somente Banco Bradesco ou Next), uma foto 3×4, cópia do documento que comprove a regularidade com o serviço militar obrigatório (para os homens), cópia do título de eleitor com comprovante da última votação, certidões negativas criminais e disciplinares para o endereço eletrônico [email protected]

A prova está prevista para ser realizada no dia 17 de janeiro de 2023. Outras informações como local e horário de prova serão informadas posteriormente no e-mail do candidato.

