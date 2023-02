Cresce em mais de 50% número de unidades consumidoras aptas a receber gás natural, aponta Cigás

Em um ano, houve crescimento de 51% no número de unidades consumidoras (UCs) contratadas para consumo de gás natural (GN). As informações são da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), concessionária do serviço público de distribuição e comercialização do combustível no estado.

Até dezembro de 2021, a quantidade de UCs contratadas era de 8.394. Em dezembro de 2022, o número saltou para consideráveis 12.651 unidades consumidoras. Estes usuários estão divididos nos diferentes segmentos atendidos pela Companhia: termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e autogeração/liquefação.

Para este ano, a projeção é de crescimento em torno de 30% no número de unidades consumidoras. Com isso, espera-se ultrapassar a marca de 16 mil usuários. A fim de atingir este patamar, a Cigás tem um amplo plano de obras para 2023. Nele, estão previstas diversas frentes de atuação, denominadas bolsões de obras, visando a expansão da rede de gasodutos em ruas e avenidas das zonas norte, sul, leste e centro-oeste da cidade.

Parte dessas obras iniciou no ano passado e deve ser finalizada no primeiro semestre de 2023. São elas: bolsões Max Teixeira, Distrito Industrial (etapa 3), Eliza Miranda (etapa 1) e Dom Pedro (terceira etapa). Em junho, serão iniciados novos contratos para execução de obras nos demais meses de 2023 até o primeiro semestre de 2024, compreendendo os bolsões Torquato Tapajós (etapas 2, 3 e 4), Mosaico, Eliza Miranda (etapa 2), Autaz Mirim, Chapada, Distrito Industrial (etapa 4), Dom Pedro (etapa 4), Adrianópolis e Vieiralves.

O diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, assinala que este indicador comprova o resultado do esforço da Companhia no sentido de cumprir a missão de universalizar o serviço de distribuição de gás natural no estado. Ele frisa que o trabalho está em consonância com o plano de diretrizes e estratégias para o desenvolvimento econômico sustentável do Amazonas, elaborado por determinação do governador do Estado, Wilson Lima, e lançado recentemente, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

A Cigás dispõe de equipe especializada para realização de visita técnica com o objetivo de esclarecer sobre as qualidades e benefícios do gás natural, bem como realizar levantamento de dados, avaliar infraestrutura e apresentar soluções adequadas às necessidades específicas de cada demandante. Basta entrar em contato pelo (92) 98434-5286 (aplicativo de mensagem).

FOTOS: Ícaro Guimarães/Cigás