Covid-19: Mais de 80% dos pacientes hospitalizados no Amazonas não tomaram vacina ou não possuem esquema vacinal atualizado

Novo boletim foi divulgado nesta sexta-feira (17/02)

O novo boletim da Situação Epidemiológica de Covid-19 no Amazonas, divulgado nesta sexta-feira (17/02), alerta para a necessidade de atualização do esquema vacinal. Dos pacientes hospitalizados pela doença e em idade elegível para vacinação (6 meses ou mais), nos últimos 14 dias, 80,56% não tinham tomado nenhuma dose ou estavam com atraso na aplicação de doses da vacina no Amazonas.

O documento é referente aos últimos dois meses (período de 13 de dezembro de 2022 a 13 de fevereiro de 2023), com destaque para os últimos 14 dias (de 31 de janeiro de 2022 até o dia 13 de fevereiro de 2023). O boletim está disponível em: https://bit.ly/3I9ZCtR .

A análise tem como base dados registrados em sistemas oficiais do Ministério da Saúde e registros consolidados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reforça que a vacina é a proteção para que o paciente não tenha o quadro clínico agravado. “A cada cinco pessoas hospitalizadas, quatro delas não estavam vacinadas ou com esquema vacinal incompleto”, ressalta a diretora.

Das 103 hospitalizações nos últimos dois meses, 50 são pessoas com 60 anos ou mais. Dentro desse grupo etário, 37 possuíam, pelo menos, um fator de risco, como cardiopatias, hipertensão e diabetes. Foi registrado, ainda, um óbito por Covid-19 nos últimos 14 dias, de uma pessoa com 70 anos ou mais, com diabetes e sem registro vacinal.

Municípios

No estado, apenas 22% dos municípios no interior apresentam cobertura vacinal maior que 80%. “Nos últimos dois meses, foram confirmados 2.066 casos de Covid-19. O Amazonas encontra-se em baixo risco de transmissão, mas alertamos para a atualização do esquema vacinal”, acrescenta a diretora-presidente da FVS-RCP.

A cobertura vacinal do esquema primário (duas doses básicas) no estado é de 73,9%, considerando a população de 3 anos ou mais, sendo que a capital, Manaus, apresenta cobertura de 81,3% e o interior de 65,5%.

