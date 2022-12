Covid-19: Amazonas tem 915 mil pessoas com 3ª dose da vacina atrasada, e Saúde reforça importância de atualizar esquema vacinal

A maioria da população amazonense com o esquema vacinal contra Covid-19 desatualizado deixou de tomar a 1ª dose de reforço, mais conhecida como 3ª dose. Conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), são 915.885 pessoas que deixaram de retornar para a atualização desse tipo de dose da vacina.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, alerta para a importância da conscientização da população, que tem deixado de atualizar o esquema vacinal. “É importante destacar que as vacinas são liberadas com base nas autoridades de saúde, que identificaram a necessidade e a importância das doses de reforço para garantir o nível de anticorpos necessários para a proteção imunológica”, destaca.

Secretaria de Saúde em Humaitá atualiza dados: Covid-19 “veja”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SAÚDE HUMAITÁ (@saudehumaita)



Entre as doses de reforço, estão disponíveis também a 2ª dose de reforço e uma dose adicional da vacina, que ficaram conhecidas respectivamente como 4ª e 5ª doses. Tanto a 1ª quanto a 2ª dose de reforço estão disponíveis para a população com 12 anos ou mais. Já a dose adicional é destinada a pessoas com imunossupressão.

Ainda de acordo com os dados levantados pela FVS-RCP, por meio das informações das redes municipais de saúde, a 2ª dose de reforço aparece em segundo lugar com o maior número de pessoas com esquema desatualizado. São 787.456 pessoas que não retornaram aos postos de vacinação para a aplicação dessa vacina.

Esquema vacinal

A vacinação contra a Covid-19 tem esquema primário de duas doses. Após a aplicação dessas doses, a população está apta a tomar as doses de reforço conforme intervalo necessário de cada vacina que deve ser conferido no cartão de vacinação. No caso de bebês com idade de 6 meses a menores de 3 anos, o esquema primário é de três doses.

Doses de reforço

A FVS-RCP, em conjunto com as redes municipais de saúde, tem trabalhado para mobilizar a população. Em Manaus, além dos postos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa/Manaus) abertos diariamente, de segunda a sábado, a FVS-RCP abriu 10 postos no evento “Copa na Arena”, durante os cinco jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar.

Durante a ação, as doses de reforço foram as mais procuradas. A gratuidade do evento e o acesso à vacinação chamaram a atenção da auxiliar de laboratório químico Mikaela Caldas, de 28 anos, que esteve na última edição do evento (09/12).

“Eu vi no Instagram e também avisaram no meu trabalho, que teria a vacina, e como a gente aproveitou para assistir ao jogo, eu aproveitei também para me vacinar com a minha dose de reforço”, destacou a jovem.

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.491.910 doses foram aplicadas em todo o estado até a terça-feira (13/12), sendo 3.344.187 de primeira dose, 2.823.649 de segunda dose, 74.795 com dose única, 1.645.070 de 1ª dose de reforço e 604.209 de 2ª dose de reforço.

FOTO: Antônio Lima/Secom