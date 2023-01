Corpo de Bombeiros oferece 800 vagas para Bombeiro Mirim na capital e no interior

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), vai ofertar este ano, 800 vagas para preenchimento no Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), na Capital e no Interior. As inscrições vão acontecer no período de 6 a 10 de fevereiro de 2023, das 07h30 às 12h30, em cada uma das 13 Unidades Operacionais espalhadas no Amazonas.

Em 2022, o governador Wilson Lima entregou certificados de conclusão para 730 crianças e adolescentes formados no Proebom.

O Comandante-Geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz explica que este ano, haverá aumento de vagas no programa.

“Este ano, nós conseguimos aumentar as vagas de 730 para 800, dando assim mais chances para os pais e responsáveis inscreverem seus filhos no programa, tanto em quartéis dos bombeiros em Manaus, quanto em quartéis do interior”, disse Muniz.

As turmas serão compostas por 50 alunos cada, com aulas no período matutino, às segundas, quartas e sextas- feiras. No Município Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) serão duas turmas de 100 alunos cada, sendo uma turma na sede de Iranduba e a outra turma no Distrito do Cacau Pirêra com aulas alternadas de segunda a sábado.

Oitenta por cento das vagas serão destinadas para alunos de famílias com renda per capita mensal de até dois salários mínimos, em 20% das vagas não serão aplicadas o critério de renda per capita. Cada turma terá 80% de vagas reservadas para crianças e estudantes de 8 a 12 anos e 20% das vagas reservadas para adolescentes e estudantes de 13 a 15 anos.

As vagas oferecidas destinam-se a crianças, estudantes da rede regular de ensino público/privado.

Em caso do não preenchimento das vagas pelo critério de renda, serão disponibilizadas ao público vagas para alunos com renda familiar superior.

Vagas em Manaus – 50 para o Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente – BIFMA, 50 para o 1º Batalhão de Incêndio – BI e 50 vagas para o Batalhão de Bombeiro Especial – BBE.

Vagas no interior – 50 para a 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar – (CIBM) em Itacoatiara, 50 para o 1º Pelotão Destacado Bombeiro Militar – (PDBM/1ªCIBM) de Rio Preto da Eva, 50 para o 2º Pelotão Destacado Bombeiro Militar – (PDBM/1ªCIBM) em Humaitá, 50 vagas para o 3º Pelotão Destacado Bombeiro Militar – (PDBM/1ªCIBM) em Presidente Figueiredo, 50 para a 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar – (CIBM) em Manacapuru, 200 vagas para o 1º Pelotão Destacado Bombeiro Militar – (PDBM/2ªCIBM) em Iranduba, 50 para o 2º Pelotão Destacado Bombeiro Militar – (PDBM) em Novo Airão, 50 vagas para a 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar – (CIBM) em Parintins, 50 para o 1º Pelotão Independente Bombeiro Militar – (PIBM) em Tefé, e 50 vagas para o 2º Pelotão Independente Bombeiro Militar – (PIBM) em tabatinga.

Programa

O Programa Educacional Bombeiro Mirim é um projeto de Responsabilidade Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, que possui como foco a valorização dos ideais de cidadania e civismo na formação de crianças e adolescentes. O Programa atende a crianças e adolescentes por meio da ministração de conteúdos teóricos e práticos, com objetivo de trabalhar informações acerca das noções de primeiros socorros, noções de salvamento aquático, educação física, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente, prevenção de incêndios, cidadania e ética, além de reforço escolar.

