Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Sustentável definem pautas prioritárias para 2023

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável (Cedrs), e o Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura (Conepa), realizaram terça-feira (06/12) e quarta-feira (07/12), respectivamente, suas últimas reuniões de 2022, quando foram apresentadas sugestões de pautas prioritárias para o Setor Primário em 2023, visando a continuidade da assistência ao produtor rural e dos programas de desenvolvimento implementados pelo Governo do Amazonas.

As reuniões aconteceram na Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), sob a coordenação do titular da pasta, Petrucio Magalhães Junior, também presidente dos dois colegiados.

Petrucio Magalhães destacou os dois encontros e seus objetivos de sugestões de pautas prioritárias para 2023, que reuniram representantes de vários órgãos governamentais, entidades de classe e outros parceiros que foram decisivos para os objetivos alcançados nos quatro anos do governo Wilson Lima, e que com certeza continuam sendo imprescindíveis para a consolidação das novas metas que estão sendo propostas.

“O diálogo aberto e direto com o setor produtivo pode ser considerado uma marca importante do nosso governo. É inegável os avanços que tivemos no primeiro mandato de Wilson Lima, atendendo reivindicações e estendendo apoio das mais diversas formas aos produtores amazonenses”, disse Petrucio.

Além da continuidade de programas na área de pesca e aquicultura, que hoje “cobre todo o setor pesqueiro amazonense como jamais foi visto neste estado”, conforme depoimento do ex-titular da Secretaria Executiva Adjunta de Pesca e Aquicultura da Sepror, Leocy Cutrim.

As sugestões apresentadas durante os dois dias de reuniões abrangem também ações visando regularização fundiária, mais instalação de escritórios de entidades do Sistema Sepror no interior do Estado e apoio técnico para criação de conselhos municipais do Cedrs.

Homenagem

O ex-titular da Sepa/Sepror, engenheiro de pesca Leocy Cutrim, foi homenageado recebendo uma placa com Menção Honrosa pela sua contribuição para o desenvolvimento do setor pesqueiro do Estado do Amazonas como um todo. O homenageado é colaborador do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para onde retornou às suas atividades.

Fotos: Divulgação /Sepror