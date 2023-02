Concurso: aprovados no certame do Detran-AM poderão se matricular no curso de formação a partir desta terça (14/02)

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a convocação dos aprovados no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) para se matricularem no curso de formação. As matrículas são referentes aos cargos de Agente de Trânsito, Examinador de Trânsito – categoria “AB”, “AD” e “AE”, Perito de Acidente de Trânsito e Vistoriador de Veículo.

“Acabamos de publicar o edital com a convocação dos aprovados no concurso do Detran-AM que deverão se matricular no curso de formação. São avanços históricos, pois é o primeiro certame realizado pelo órgão com a convocação dos aprovados. Isso é importante para melhorar, cada vez mais, os serviços oferecidos à população”, afirmou o governador.

A lista dos selecionados consta no edital de convocação, disponível no site do Detran-AM (https://www.detran.am.gov.br/), na seção “Publicações”, item “Editais”, em “Editais 2023”.

Os candidatos deverão solicitar a matrícula de hoje (14/02) até o dia 24 de fevereiro, das 8h às 14h, de maneira presencial, no Protocolo Administrativo do Detran Amazonas, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, bairro Parque Dez, zona centro-sul, ou por meio do endereço eletrônico [email protected], direcionado à Comissão Especial do Concurso Público do Detran-AM.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, o curso de formação é de suma importância, uma vez que ele é uma etapa essencial do certame.

“A instituição está em constante evolução, está em uma transição importante de sua história, sendo este o primeiro concurso público homologado, o primeiro Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, e isso muito se deve a coragem do governador Wilson Lima, de não virar as costas para os problemas e solucioná-los. Eu, enquanto bom soldado, executei (o certame) e estamos com a etapa do concurso avançada”, comenta.

Rodrigo de Sá ressalta que, atualmente, a autarquia já está com 50 servidores da área administrativa nomeados, e reforça que este seja um ano promissor com a chegada dos novos efetivos “para oxigenar a Casa”. “Desejo boa sorte aos candidatos, que aproveitem, que se dediquem, uma vez que a etapa do curso de formação é eliminatória, mas classificatória também, e que cada um possa dar o seu melhor, pois estamos aguardando por todos”.

O curso tem caráter classificatório e eliminatório, de modo que só serão nomeados os mais bem classificados, respeitando as seguintes quantidades de vagas: 55 para agente de trânsito, 40 para examinador de trânsito, três para perito de acidente de trânsito e dez para vistoriadores de veículos.

As aulas presenciais serão realizadas no Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pública (Iesp), localizado nas dependências da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), situado na avenida Governador Danilo de Moraes Areosa, 381, bloco L, a partir de 13 de março deste ano.

Além disso, o curso será dividido em provas teóricas para todos os cargos, que serão aplicadas ao final de cada módulo e valerão de zero a 10. Também serão aplicadas provas práticas para os cargos de agente, vistoriador e examinador.

Documentação

Na relação de documentação necessária para a matrícula consta: documento com foto, podendo ser a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); certificado de reservista (no caso de homens), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), passaporte, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência.

Para o cargo de Examinador de Trânsito será obrigatória a CNH na categoria “AB”, “AD”, “AE”, conforme cargo; comprovar a idade mínima de 21 anos e ter mais de 2 anos de habilitação; declaração de inexistência de penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH, além de não possuir nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 meses.

Para o cargo de Vistoriador de Veículo, deverá ser apresentado o certificado de conclusão do Ensino Médio reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Já para os cargos de Agente de Trânsito, Examinador de Trânsito e Perito de Acidente de Trânsito será exigido diploma de graduação em qualquer curso de nível superior.

Carga horária

O curso de Agente de Trânsito terá 160 horas de aula e mais 40 horas de prática supervisionada. O de Examinador de Trânsito também terá 164 horas de aula, porém serão 44 horas de prática. Para Vistoriador de Veículo, serão 32 horas de aula e 8 horas de prática supervisionada.

A formação em Perícia em Acidente de Trânsito terá duração de 120 horas de aula somente, sem prática supervisionada.

FOTO: Roberto Carlos/Secom