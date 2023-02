Começa nesta quinta-feira o primeiro leilão de 2023 do Detran-AM

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que começa nesta quinta-feira (23/02), às 9h, o primeiro leilão de 2023, na modalidade on-line. Os interessados em participar devem estar cadastrados previamente no site da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br).

Nesta arrematação, serão disponibilizados 433 veículos, sendo 202 motocicletas e 55 carros recuperáveis que poderão voltar à circulação. Além disso, 122 motos e 54 automóveis são sucatas, servindo apenas para a utilização de peças.

Cada automóvel tem, inicialmente, um lote mínimo. Para verificar, basta acessar o site institucional do Detran-AM (detran.am.gov.br), clicar em Publicações, depois em Editais, seguido de Editais 2023, aba Leilões, e por fim acessar o edital do chamamento público.

Com a chegada do leilão, o Detran Amazonas alerta a população sobre a prática criminosa da venda de veículos em redes sociais, que infelizmente é um golpe constante. Para que não haja mais vítimas, orientamos as pessoas que não repassam seus dados pessoais, mas busque informações nos canais oficiais da instituição.

“O Detran-AM não realiza nenhuma venda direta de automóvel, a única forma de adquirir um veículo do pátio é participando do certame”, alertou Altair Gadelha, gerente do setor de leilões do Detran-AM.

FOTOS: Isaque Ramos / Detran-AM