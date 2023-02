Com quase 42% de renovação, Aleam retoma trabalhos nesta quarta-feira

Os 24 deputados estaduais do Amazonas, eleitos em outubro de 2022, tomam posse nesta quarta-feira (1º), em Manaus . A solenidade está marcada para ocorrer a partir das 9h30, no Plenário Ruy Araújo, na sede da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam).

Dos 24 deputados estaduais, 14 são parlamentares que conseguiram se reeleger e outros 10 são estreantes no legislativo estadual, o que representa cerca de 42%.

O União Brasil, partido do governador Wilson Lima, vai ter a maior bancada da Aleam, com seis deputados. São eles: os veteranos Roberto Cidade, Joana Darc, Adjuto Afonso e os novatos George Lins, Thiago Abrahim, e Mário César Filho.

Quem tambám vai ter uma representação forte é o Avante, do prefeito de Manaus, David Almeida. Serão quatro deputados: Abdalla Fraxe, que foi reeleito, e os estreantes Daniel Almeida – irmão do prefeito da capital, Mayra Dias e Wanderley Monteiro – que deixou a Câmara Municipal de Manaus em janeiro para assumir a vaga.

Já o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistou três lugares na composição da nova Aleam, com Débora Menezes, Cabo Maciel e Delegado Péricles. O PSC também terá três nomes na casa, com a ex-secretária de Assistência Social do Amazonas, Alessandra Campêlo, Dr. Gomes e Dan Câmara, irmão do deptuado federal Silas Câmara.

A bancada do Republicanos vai continuar com João Luiz e Dra. Mayara Pinheiro, que foram reeleitos no pleito.

A nova composição da Aleam conta ainda com Sinésio Campos (PT), Carlinhos Bessa (PV), Cristiano D’Ângelo (MDB), Felipe Souza (Patriotas), Wilker Barreto (Cidadania) e Rozenha (PMB).

