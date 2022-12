Cidade Mais Segura: em ação integrada, foragido da Justiça é preso com mais de 200 quilos de drogas

Na noite de domingo (11/12), durante cumprimento da Operação Cidade Mais Segura, as forças de segurança prenderam um foragido da justiça identificado como Clemilson dos Santos Farias, de 44 anos, conhecido como “Tio Patinhas”, com mais de 200 quilos de drogas. A ocorrência foi registrada na comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus.

A ação ocorreu de forma integrada, reunindo agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM); policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom); militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM); e agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o titular da Seaop, major Heber Ribeiro, os agentes foram acionados por policiais da 30ª Cicom por volta das 21h, após a denúncia de que um infrator estaria armado, na companhia de três indivíduos.

“Foi feito o contato pelo próprio comandante da Cicom, o capitão Soeiro, sobre uma denúncia do Clemilson, vulgo ‘Tio Patinhas’, que tinha mandados de prisão em aberto por associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Fomos para o local junto com os policiais da 30ª Cicom e conseguimos identificar o suspeito, que durante abordagem apresentou uma identidade falsa, e foi dada voz de prisão a ele”, explicou o secretário.

O major Heber disse ainda que, após a prisão, Clemilson indicou a localização de um veículo tipo van, que estava no porto da Ceasa, com tabletes de drogas, e que seria levado para o estado do Pará.

“Fizemos o deslocamento e encontramos 200 tabletes de entorpecentes em um fundo falso da van, confirmando a veracidade da informação repassada pelo próprio criminoso”, disse.

Foram apreendidos 200 quilos de drogas tipo skunk. Ainda durante as diligências, foram encontrados na residência do infrator mais de R$ 9,6 mil em espécie e oito cartuchos de munição calibre 36.

Clemilson foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

FOTOS: Erikson Andrade/SSP-AM