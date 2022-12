Cidade Mais Segura: agentes da SSP-AM prendem homem com arma e drogas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio de agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante operação Cidade Mais Segura, deflagrada na noite de terça-feira (06/12) no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

De acordo com o relatório policial, por volta das 19h, as equipes da Seaop receberam informação de que um homem estaria em posse de entorpecentes e uma arma de fogo na rua Cruzeiro do Sul. As equipes foram até o local e encontraram o homem com as características informadas em frente a uma residência.

Durante abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma pistola calibre PT40, 12 munições do mesmo calibre, um coldre, porções de maconha e cocaína e uma balança de precisão.

O infrator, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Policia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Denúncia

O disque-denúncia 181, da SSP-AM, funciona 24 horas por dia e sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.

FOTO: Divulgação/SSP-AM