Chuva torrencial em Humaitá volta a alagar avenida Brasil

Moradores da Avenida Brasil, enfrentam o mesmo calvário há mais de 12 anos, entra ano sai ano e os problemas persistem, ocasionando efeitos colaterais terríveis aos moradores daquela via pública.

Todos os anos a Prefeitura do município tenta intervir em prol do melhoramento da vazão das águas, mas ainda não logrou exito, devido não poder ampliar os drenos existentes alí, ocorre que, para solucionar de uma vez por todas a vazão das águas no local, tem que abrir passagem por dentro do pátio da UEA e também da Praça da Saúde, além de criar uma grande galeria na rua 5 de setembro que é a principal via pública da cidade.

O prefeito Dedei Lobo, está preocupado com a situação e já realizou um projeto de plano Altímetro, para viabilizar junto ao governo do estado, uma ação definitiva de abertura de grande vazão na área, porém o projeto ainda está em fase de definição, dentro das normas de engenharia exigidas para ser apresentadas na SEINF/AM.

“Estamos trabalhando em vários locais onde já tínhamos também problemas de drenos e erosão por mais de décadas, na Rua Monteiro, próximo ao “Pedrinho do Lago”, que já está em fase avançada de conclusão, além de uma galeria com bueiro na Vicinal do Alto Crato que também está sendo realizada neste momento!” Declarou o gestor municipal Dedei Lobo.