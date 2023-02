Chacina da sinuca: assassino se entrega com medo de morrer

Edgar Ricardo de Oliveira, 30, assassino envolvido em sete mortes após aposta de sinuca em um bar de Sinop (MT) se entregou hoje de manhã à polícia.

O acusado não ofereceu resistência. Ele foi levado de uma casa de Sinop até a delegacia. Como informa o Uol.

Uma das vítimas foi uma menina de doze anos. “Não era para ter acertado”, disse sobre a morte da menina.

Contudo, vídeo mostra Edgar mirando antes de disparar contra a adolescente, que tentou fugir.

“Ele se mostrou arrependido. O importante era essa apresentação [do suspeito à polícia] e assegurar a integridade física dele. Não houve qualquer desrespeito aos direitos do Edgar. É caso típico do tribunal do júri. Será a própria sociedade que irá julgar esse caso”, disse Marcos Vinicius Borges, advogado de Edgar.

