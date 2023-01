CEMITÉRIO DE HUMAITÁ VIROU PARQUINHO DE DIVERSÂO

Aqui no bairro de São Sebastião o domingo foi bem movimentado, com muito som e muitos jovens empinando pipas e pela arruaça é bem provável que bebidas pudesse estar sendo consumida no local, quanto ao dia de diversão, não tenho nada contra, e lógico é louvável que isso venha a ocorrer, o problema é o mais estranho possível é que isso tudo aconteceu em nosso cemitério local.

A falta de ordenamento, fiscalização e ausência de alguém que pudesse dispersar as pessoas do local gerou uma série de reclamações nas redes sociais de nossa cidade.

O cemitério do Bairro de São Sebastião tem sido alvo de pontos obscuros e estranho, já tivemos carro depenado dentro do local e nada foi feito, temos roubos de vidros e alumínios dos túmulos e nada é resolvido, e agora, virou parquinho rs rs.

Vereadores, do bairro, já que temos três, vale aí algum pedido de ordem, pedido de ronda de segugurança alguma atitude louvável por conta dos senhores, tá dado a dica!

BY ACRITICA DE HUMAITÁ