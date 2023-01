 Capitães da PMAM participam de Aula Magna do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais

Em uma atividade integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), foi realizada, na manhã desta terça-feira (17/01), a Aula Magna da 3ª edição do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), com os 89 capitães da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM), inscritos na atividade que tem o objetivo de aperfeiçoar os Oficiais Intermediários, do Quadro de Oficiais Combatentes da PMAM, habilitando-os para o exercício das funções de Oficial Superior.

Representando o governador Wilson Lima, o secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, destacou a importância da atividade para os capitães. Mansur destacou que a capacitação faz parte do Programa Amazonas Mais Seguro, dentro do eixo de valorização do profissional.

“O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais é muito importante para os capitães da Polícia Militar, pois os habilita a ascender aos postos de Oficial Superior dentro da Polícia Militar e, também, é um curso que capacita nossos capitães para assessoria de alto nível, de nível estratégico. Desejo todo o sucesso aos capitães, alunos e alunas que, ora, iniciam o curso. Sucesso a todos”, destacou o secretário.

O evento aconteceu no Auditório da Escola de Direito da UEA, no Centro de Manaus. Além da UEA, o curso é realizado pela SSP-AM por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (IESP).

Para o reitor da UEA, Prof. Dr. André Luiz Nunes Zogahib, o curso é focado em disciplinas tanto da área do Direito, quanto da área de Gestão e Administração, para que os alunos tenham exata noção do orçamento público, do desenvolvimento de políticas públicas, daquilo que é mais estudado nesses aspectos, de maneira que possam utilizar na prática da profissão.

“Quero agradecer imensamente a parceria com o Governo do Estado do Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar do nosso Estado, por 20 anos de parceria, formando cidadãos amazonenses que estão representando, na ponta, o Amazonas”, destacou o reitor.

Parceria

A integração e parceria das instituições visa oferecer ao quadro de oficiais intermediários da PMAM o Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão Pública Aplicada à Segurança. A formação é voltada para atender às exigências de uma realidade social complexa, fundamentada em pressupostos éticos e de respeito aos direitos humanos. O curso acontece na modalidade presencial, com carga horária de 525 horas.

Aperfeiçoamento de Oficiais

Entre os objetivos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) está inserido o desenvolvimento de habilidades para o desempenho da gestão; e das funções gerenciais e técnico-operacionais de nível tático; além do fortalecimento de atitudes para cumprir a missão institucional para a atuação do profissional policial militar.

O CAO também tem o objetivo de ampliar conhecimentos por meio da reflexão, discussão acadêmica e da pesquisa sobre temas contemporâneos da Segurança Pública e doutrina policial militar, no contexto amazonense, regional e nacional, para o exercício de cargos e funções estratégicas.

Pretende, ainda, desenvolver e exercitar habilidades para o desempenho da gestão e das funções gerenciais e técnico-operacionais de nível tático da PMAM, além de fortalecer atitudes para cumprir a missão institucional de acordo com os requisitos e preceitos legais e éticos para a atuação profissional policial militar no Estado Democrático de Direito.