Campeonato humaitaense de futsal começa nesta terça, 31.

Humaitá (AM) – O campeonato humaitaense de futsal, de responsabilidade da Liga Humaitaense de Futsal (LHF), tem sua rodada inicial nesta terça-feira(31), após a cerimônia de abertura realizada no último sábado(27), na quadra de esportes do bairro de Nossa Senhora do Carmo (Olaria).







De acordo com o presidente da LHF Arinaldo Santos Duarte, as partidas de hoje serão na quadra de esportes da Olaria e se enfrentam as equipes do Centro e São Cristóvão (feminino), às 19h. Já às 20:40h se enfrentam Bragantino e São Cristóvão (masculino).







Ao todo, 18 equipes masculinas e 11 femininas estão na competição, que tem sua final agendada para o dia 27 de maio e premiação acima dos 30 mil reais, a serem divididos entre as categorias vencedoras.







A competição tem apoio da Prefeitura de Humaitá através da Secretaria Municipal de Esportes e Bicicletaria do Pato.

Cita a fonte: Tribuna Mangabense

Texto: Elias Pereira