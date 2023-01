Campeão do mundo, Messi retorna ao PSG e é recebido com festa por elenco

O campeão do mundo está de volta! Após conquistar o Mundial com a seleção da Argentina, o astro Lionel Messi retornou às atividades no Paris Saint-Germain, na manhã desta quarta-feira. O registro foi feito pelo próprio clube em suas redes sociais.

Nas imagens divulgadas pelo time parisiense, é possível ver Messi cumprimentando os demais jogadores do atual elenco, entre eles, o brasileiro Neymar Jr.

Depois, já nos gramados, ele foi recebido sob aplausos pelo plantel e comissão técnica, e posou com um prêmio de honraria dado pelo PSG, por conta do título da Copa do Mundo do Catar.

O argentino havia sido liberado pelo clube para um período de recesso na Argentina durante as festas de fim de ano, diferente do que aconteceu com outras estrelas da equipe. Neymar, por exemplo, voltou aos trabalhos no dia 22 de novembro, um dia após Mbappé, que antecipou seu retorno depois do vice-mundial com a França.

Assim, Messi tornou-se desfalque para o técnico Christophe Galtier em dois compromissos do Campeonato Francês: o primeiro contra o Strasbourg, vencido pelo time parisiense por 2 a 1, e o segundo diante do Lens, no qual o PSG foi derrotado por 3 a 1.

Havia a expectativa de fãs e torcedores pelo reencontro de Messi com Mbappé, após o duelo na decisão do Mundial. Contudo, o francês recebeu folga de dez dias pelo clube por apresentar cansaço após ter se reapresentado antes do que o previsto, assim como o ala Hakimi. A dupla, inclusive, foi flagrada em Nova York assistindo à uma partida da NBA.

O próximo desafio do Paris Saint-Germain na temporada é contra o Chateaurox, pela primeira fase da Copa da França, mas é improvável que Messi fique à disposição para o jogo por conta do período sem entrar em campo. A tendência é que ele marque presença no confronto com o Angers, pela Ligue 1, na próxima quarta-feira.