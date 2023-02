Campanha “Faça a Conta. Use GNV!” recebe inscrições até 16 de março

A pouco menos de um mês de seu encerramento, a Campanha “Faça a Conta. Use GNV!” já contabiliza mais de R$ 680 mil em bônus entregues a motoristas de aplicativo, taxistas e frotistas. A ação, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), tem por objetivo incentivar o crescimento do mercado de gás natural veicular (GNV) com o aumento da frota de veículos movidos pelo combustível no estado.

Do total de incentivos concedidos até agora, 110 foram entregues a motoristas de aplicativo, representando 64,3% da quantidade concedida; 35 para frotistas – o que compreende 20,5% -; e 26 foram destinados a taxistas, abrangendo 15,2%. Eles receberam cheque nominal no valor de R$ 4 mil por veículo convertido.

Esta foi a primeira campanha de conversão segmentada realizada pela Cigás. As outras duas abrangeram o público em geral. De acordo com o diretor-presidente da Companhia, René Levy Aguiar, esta iniciativa do Governo do Estado tem cumprido o seu papel de contribuir para a expansão da frota de veículos com GNV no Amazonas, potencializando este mercado.

Inscrições até 16 de março

Interessados ainda podem realizar inscrição até o próximo dia 16 de março. Para participar, os taxistas precisam da documentação de permissionário emitida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); os motoristas de aplicativos devem ter perfil ativo e apresentar rendimentos relativos aos últimos três meses; enquanto os frotistas (pessoa jurídica) precisam comprovar atividade produtiva com o veículo a ser inscrito.

A conversão deve ser realizada em oficina credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), cuja lista está disponível em http://www.inmetro.gov.br/inovacao/oficinas/lista_oficinas.asp?end=1&descr_estado=am. A alteração de característica do veículo precisa estar, obrigatoriamente, regularizada junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Após a conversão ou aquisição do veículo, os interessados devem realizar o cadastro, por meio de preenchimento de formulário digital e submeter os documentos solicitados no regulamento, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.usegnv.cigas-am.com.br.

Economia garantida

O gás natural veicular tem o diferencial do preço ser mais vantajoso em comparação com combustíveis líquidos. Um dos mais recentes ganhadores, o motorista de aplicativo Josinaldo Alves, que soube da ação por meio de colegas de trabalho, destaca a seriedade da campanha e a vantagem econômica do GNV.

“Antes eu gastava R$ 1.600, por mês, e hoje, este gasto, está em torno de R$ 700 a R$ 800 com o GNV”, afirmou o motorista, ressaltando, ainda, a importância da realização de todos os procedimentos de conversão, de maneira adequada, para a garantia de segurança e, também, por questão de legalização.

Estudo da Cigás baseado na análise das variáveis preço e autonomia, feito a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados no mercado local, no período de 5 a 11 de fevereiro deste ano, indica economia de até 32% do GNV em relação à gasolina e ao etanol.

Postos com GNV

O diretor técnico-comercial da Cigas, Clovis Correia Junior, ressalta que, além do incentivo visando ao aumento da frota de veículos convertidos, a Companhia está expandindo a rede de gasodutos para mais de 270 quilômetros em 2023, por meio de investimento de mais de R$ 45 milhões, e em paralelo, vem atuando para prospectar empreendedores interessados em fomentar a abertura de novos postos de combustíveis. Atualmente, são cinco postos comercializando GNV e em breve, outros três estarão em funcionamento.

Para informações adicionais sobre a Campanha, a Cigás disponibiliza os seguintes canais de comunicação: 98420-7876 (Whatsapp) e o e-mail: [email protected]

FOTOS: Laísa Maida/Cigás e Divulgação/Cigás