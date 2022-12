Buteco do Gusttavo Lima lota Arena da Amazônia

A turnê “Buteco”, comandado pelo cantor Gusttavo Lima, o Embaixador, reuniu ícones da música atual na Arena da Amazônia, em Manaus. Os shows tiveram início na noite de sábado (3) e seguiram pela manhã de domingo (4). Efeitos com fogo e iluminação a LED ajudaram a compor a mega estrutura no estádio.

Os irmãos Cesar Menotti & Fabiano abriram a noite dedicada ao sertanejo. Os “Menotti” relembraram sucessos como “Pão de Mel”, eternizado nas vozes de Zezé Di Carmargo e Luciano. O repertório também foi dedicado ao início de carreira, quando eles se apresentavam em Minas Gerais.

A noite seguiu com o Dj Dennis, que ficou famoso ao produzir faixas de artistas de funk carioca e funk melody nas redes sociais. Ele não poupou sucessos no seu set list. “Sou teu fã”, “Deixa de onda”, “Lágrima por lágrima” estavam entre os destaques.

Tem “Cabaré essa noite” abriu a apresentação do cantor cearense Nattan, a terceira atração da noite. Do piseiro à Jorge Ben, Nattan também passou por sucessos do carnaval baiano ao cantar hits como “Diga que Valeu”, de Chiclete com Banana.

Já era madrugada de domingo quando a atração mais esperada subiu ao palco. Gusttavo Lima escolheu a composição “‘Fala mal de mim” para dar início a mais uma apresentação dele na capital amazonense.

O embaixador levou para o palco da Arena da Amazônia sucessos lançados recentemente, como ‘ex dos meus sonhos’ e ‘Cara da Derrota’, mas também cantou sucessos do início da sua carreira, como ‘Inventor dos Amores’ e ‘Cabelo cor de ouro’.

A surpresa da noite foi o espetáculo luminoso proporcionado por pulseiras LED entregues ao público. As pequenas luzes que coloriram a Arena foram inspiradas na apresentação da banda britânica Coldplay no Rock in Rio 2022. É a primeira vez que esse recurso é trazido para shows no Amazonas.

A tradição de cantar até o dia amanhecer foi cumprida. A última música do repertório, “Que pena que acabou”, se despediu do público as 06h30. Antes, ele relembrou a cantora Marilia Mendonça, vítima de um acidente aéreo em novembro do ano passado. “Marilia amava Manaus, assim como eu”, disse.