BRONCA ALTA EM TAPAUÁ DURANTE A NOITE DE SEXTA-FEIRA

Uma briga envolvendo três elementos contra um policial militar deslocado de Humaitá.

Segundo a fonte do município de Tapauá, um policial foi alvejado com 06 facadas uma no peito e 05 nas costas, durante uma briga, contra dois elementos ainda não identificado.

O policial de Humaitá foi socorrido, operado e está fora de perigo em observação.

A Polícia militar deve deslocar reforço tendo em vista um quadro reduzido de policiais na cidade.

O comando de Humaitá já tomou providências sobre a ocorrência.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ