BR 319 VOLTA A SER NOTÍCIA NO BRASIL

O cenário é o mesmo de sempre, lama, abandono, descaso, e falta de vontade de fazer.

O denominado “Lote C” dos trecho entre Careiro Castanho e Balsa do Igapó Açú foi liberado recurso para pavimentação ainda na gestão do Michel Temer e que caiu nas mãos do governo Bolsonaro, que de posse do recurso aprovado, alardeava pelo então governador de São Paulo e ex-ministro dos transportes, que as obras seriam concluídas em tempo recorde, mas que 04 anos depois, não se fez nem dois metros do que poderiam fazer.

Agora cheia dos velhos problemas, o governo federal (DNIT/AM) cancelou a continuidade e validade dos ganhadores da obra licitada até então.

Balela, papo furado, e moeda de político matreiro quando precisa aparecer como o Salvador da Pátria, nossa vítima Rodoviária, permanecerá entubada sedada por mais uns anos novamente, mas a luta não pode parar, e juntos com tantas vacinas já tomadas, a decisão de não acreditar mais de jeito nenhum é individual e no caso de nossa redação, manteremos o que sempre defendemos, só acreditamos, em algo nesta BR florestal, quando terminarem a obra e entregarem finalmente ao povo. Enquanto isso, manteremos o mesmo discurso, e embates de discordância anteriores…

📝 papel aceita tudo e tudo permanecerá como era antes!