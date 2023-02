Bombeiros militares passam por capacitação

Os bombeiros militares, que vão trabalhar como instrutores no Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), participaram nesta terça-feira (14/02), de capacitação com equipes do Conselho Tutelar de Manaus e psicólogos. A atividade foi realizada no Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Comandantes de batalhões, coordenadores e instrutores militares da capital e do interior participaram de forma presencial e online da capacitação.

O Comandante-Geral do CBMAM, Coronel Orleilso Ximenes Muniz fez a abertura do evento e destacou a importância dos militares se informarem das normas e leis que regem os direitos dos menores de idade junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e conselheiros tutelares.

“O Estatuto da Criança e do Adolescente define as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte da família, sociedade e do Estado. Por isso, é fundamental que nossos bombeiros militares que vão estar toda semana com os bombeiros mirins estejam muito bem informados sobre os seus direitos e deveres”, explicou o comandante.

A psicóloga Maria Elisangela Silva Dolzane proferiu a primeira palestra voltada para a identificação de sinais de violência contra crianças e adolescentes e o fluxo de atendimento.

A profissional destacou que os principais sinais de abuso ou violência contra crianças e adolescentes são tristeza constante, choro sem motivo aparente, distúrbios de sono e alimentação, vômitos persistentes e muitas vezes atraso no desenvolvimento.

Em um segundo momento, o conselheiro tutelar de Manaus, Kirk Jober Isaac Sahdo, explicou a importância do Conselho Tutelar na sociedade e suas atribuições.

“O conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Os conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso”, disse Kirk.

As matrículas dos candidatos sorteados no Proebom serão realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro, das 7h30 às 12h30 nos batalhões de bombeiro militar de Manaus e interior, onde os responsáveis realizaram as inscrições.

As aulas do ano letivo do bombeiro mirim começam no dia 1º de março deste ano.

Programa

O Programa Educacional Bombeiro Mirim é um projeto de Responsabilidade Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, que possui como foco a valorização dos ideais de cidadania e civismo na formação de crianças e adolescentes. O Programa atende a crianças e adolescentes por meio da ministração de conteúdos teóricos e práticos, com objetivo de trabalhar informações acerca das noções de primeiros socorros, noções de salvamento aquático, educação física, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente, prevenção de incêndios, cidadania e ética, além de reforço escolar.

