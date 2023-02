BBB23: Key Alves pode ser eliminada para prestar depoimento após revelar ter presenciado assassinato. Entenda!

Na última semana, Key Alves revelou dentro da casa do “Big Brother Brasil 23” que presenciou o assassinato do lutador Leandro Lo, amigo de Antônio Cara de Sapato. A fala de Key repercutiu e, agora, a jogadora de vôlei pode ser convocada para prestar depoimento.

Segundo informações do portal ‘G1’, os advogados da vítima protocolaram um pedido para que Key Alves deponha imediatamente e revele o que afirmou no reality show. “Considerando as graves e inéditas afirmações trazidas pela participante KEY ALVES, requer seja a mesma intimada – com urgência – para ser ouvida na condição de testemunha nos presentes autos”, disse a petição.

A assessoria de Key Alves negou que a jogadora tenha visto algo do crime. “Ela saiu correndo. Não tem envolvimento com Leandro e nem policial. Ela não viu um policial atirando. Não viu o porquê da briga, se foi legítima defesa, se o policial sacou a arma, se o Leandro teve culpa. Ela comentou com o Sapato que viu como todo mundo”, disse a nota.