“BBB23”: Bruna Griphao e Gabriel terminam namoro após “toque” sobre relacionamento tóxico

Bruna Griphao e Gabriel foram um dos casais formados no “BBB23”, logo na primeira festa da edição. Porém, não demorou muito para que o comportamento dos dois começasse a despertar críticas na web, principalmente por parte do ex-Casa de Vidro. Além de fazer “piadas” sobre aparência da atriz, Gabriel chegou a dizer que ela “levaria uma cotovelada na boca”, caso não respeitasse a vez dos outros nas conversas.

A situação repercutiu na web e muitos comentaram que a dinâmica apresentou vários sinais de um relacionamento tóxico. Por isso, no último domingo (22), o apresentador Tadeu Schmidt resolveu abrir o jogo com os brothers e sisters, de forma sutil, evidenciando que o comportamento de Gabriel não está legal aqui fora. Depois, os dois conversaram e decidiram se afastar no jogo. Confira tudo o que rolou!

Tadeu quebra protocolo e dá sermão em casal no “BBB23”

Tadeu Schmidt surpreendeu a todos quando deu um verdadeiro sermão, com foco em Gabriel, sobre o relacionamento abusivo que estavam vivendo. Normalmente, o apresentador não interfere no jogo, nem deixa claro o que estão pensando fora da casa e, por isso, o comportamento assustou os participantes.

“Quem está envolvido no relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora consegue ver quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados […] Gabriel falando: ‘Já já você vai tomar umas cotoveladas na boca’. Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas, nem de brincadeira”, afirmou Tadeu.

Gabriel e Bruna decidem se afastar no “BBB23”

Bruna Griphao e Gabriel decidiram se afastar depois do recado que Tadeu deu #BBB23 #Encontro pic.twitter.com/OjgWfdoeTw — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 23, 2023