‘BBB 23’: Marília é a primeira eliminada do reality show. Confira a porcentagem!

A maquiadora Marília é a primeira eliminada do “BBB 23”. Ela perdeu a votação contra o médico e influenciador Fred Nicácio depois de dois dias no Quarto Secreto com acesso às câmeras da casa. Em uma votação apertada, a sister foi eliminada com 52,7% dos votos.

No discurso de eliminação, Tadeu mencionou a dinâmica da dupla e como o desempenho de ambos contribuiu para aquele resultado. Referenciando um dos memes de Nicácio, o apresentador citou várias músicas famosas para anunciar o brother derrotado. “Como foi o desempenho de vocês na primeira semana? Não vou dizer que foi ruim, também, não foi tão bom assim. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente? Vamos nos permitir”, brincou o apresentador.

Fred se despediu da parceira com mais um discurso empoderador. “Você tem sangue de Maria Bonita. Antes de ser Bonita, foi Maria. Antes de ser bonita igual você, foi Maria, foi uma mulher como qualquer outra. Digna de todo amor, respeito e todas as possibilidades que o mundo possa dar. Seu caminho é lindo”, disse o médico.

Após o anúncio da eliminação, Marília admitiu que se retraiu e que isso pode ter cravado sua eliminação. “A maneira como eu me vi diante das pessoas, os olhares, a não-aceitação de algumas pessoas me fez me conter, me fechar um pouco mais. Com umas pessoas, eu abria e me jogava, mas com outras, eu não conseguia me abrir”, disse a maquiadora.

Outro fator que contribuiu para que ela não se soltasse foi a dinâmica em dupla. “Eu pensava muito no Fred, em não gerar um conflito pra ele. Acho que esse foi o meu maior erro”, definiu.